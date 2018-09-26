موسكو: دول "أستانا" تتواصل مع دي ميستورا بشأن دستور سوريا

أعلن دبلوماسي روسي رفيع المستوى أن الدول الضامنة لـ"مسيرة أستانا" (روسيا وتركيا وإيران) على اتصال مستمر مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا بشأن إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية.

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وفي تصريح لوكالة "تاس"، الأربعاء، أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، بأن ممثلي الدول الثلاث ناقشوا مع ستيفان دي ميستورا، خلال لقاء أجروه معه، يوم الثلاثاء، "القضايا المتعلقة بتشكيل اللجنة وإطلاق عملها"، وذلك "بناء على قرار صادر عن مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي ومع الأخذ بعين الاعتبار قرارات مجلس الأمن الدولي، وفي المقام الأول قرار 2254".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "كل هذه القرارات تقتضي أن يقع أداء هذه المهام على عاتق الدول الثلاث الضامنة للهدنة في سوريا، في تنسيق وثيق مع دي ميستورا".

وتم التوصل إلى اتفاقية حول تشكيل لجنة دستورية سورية بناء على نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي عُقد في 30 يناير الماضي في مدينة سوتشي الروسية.

ويخطط المبعوث الأممي لعقد،اجتماع للجنة في جنيف، في وقت قريب، بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة وسياسيين مستقلين. ويتعين على أعضاء اللجنة بلورة توصيات بإضفاء تعديلات على القانون الأساسي السوري، على أن تجرى في البلاد بعد ذلك انتخابات عامة تحت إشراف الأمم المتحدة.

المصدر: تاس