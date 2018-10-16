مصدر لـRT: الإعلان عن تشكيل الحكومة العراقية خلال 72 ساعة

قال مصدر سياسي عراقي، اليوم الثلاثاء، إن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيعلن خلال الـ72 ساعة المقبلة.

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وأوضح المصدر لـRT أن "التشكيلة الحكومية الجديدة فيها عدد قليل من الوزراء السابقين، ونسبتها الأكبر من الوجوه التي لم تكن ضمن الكابنيت الوزاري السابق".

وأضاف أن "المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي سيعلن عنها قبل نهاية الأسبوع الحالي"، مبينا "قد يكون هناك ترشيق حكومي يشمل بعض الوزارات من خلال دمجها ببعضها".

المصدر: RT