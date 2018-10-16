 
مباشر
عاجل
"أ. ب." نقلا عن مسؤول تركي: الشرطة وجدت دليلا على مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول

مصدر لـRT: الإعلان عن تشكيل الحكومة العراقية خلال 72 ساعة

أخبار العالم العربي

مصدر لـRT: الإعلان عن تشكيل الحكومة العراقية خلال 72 ساعة
AFP SABAH ARAR
مجلس النواب العراقي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxl8

قال مصدر سياسي عراقي، اليوم الثلاثاء، إن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيعلن خلال الـ72 ساعة المقبلة.

إقرأ المزيد
عبد المهدي يستقبل إلكترونيا طلبات العراقيين الراغبين بمنصب وزير في حكومته!

وأوضح المصدر لـRT أن "التشكيلة الحكومية الجديدة فيها عدد قليل من الوزراء السابقين، ونسبتها الأكبر من الوجوه التي لم تكن ضمن الكابنيت الوزاري السابق".

وأضاف أن "المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي سيعلن عنها قبل نهاية الأسبوع الحالي"، مبينا "قد يكون هناك ترشيق حكومي يشمل بعض الوزارات من خلال دمجها ببعضها".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

محطات مهمة للتعاون بين مصر وروسيا -للشاشة