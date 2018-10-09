عبد المهدي يستقبل إلكترونيا طلبات العراقيين الراغبين بمنصب وزير في حكومته!

باشر رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، باستقبال طلبات الترشح لمنصب وزير في حكومته المقبلة، على موقع إلكتروني مخصص لذلك، في خطوة غير مسبوقة.

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ويستمر استقبال طلبات العراقيين الراغبين بشغل منصب وزير لمدة يومين.

وسيكون أمام عبد المهدي، المستقل الذي كُلف بتشكيل الحكومة يوم 2 أكتوبر الحالي، مهلة حتى الأول من الشهر المقبل، لتشكيل حكومته ضمن المهلة الدستورية، وهي مهمة تبدو شاقة وسط سعي ائتلافات عدة داخل البرلمان إلى تقديم نفسها على أنها الأكثر حضورًا وبالتالي الأحق بتمثيل أكبر.

ولهذا الغرض، بدأ الموقع الإلكتروني باستقبال الطلبات اعتبارا من صباح الثلاثاء وحتى بعد ظهر الخميس الموافق 11 أكتوبر.

وعند البدء بعملية التسجيل، يطلب الموقع من المتقدم إعطاء بياناته الشخصية، إضافة إلى توجهاته السياسية واسم حزبه إن وجد، والوزارة التي يرغب بالترشح لقيادتها.

وبعد ذلك، على المرشح عرض مؤهلاته الجامعية أو ما يعادلها، وهي إلزامية للترشح، ومن ثم سيرته الذاتية والوظائف التي شغلها خلال السنوات الماضية.

وقبل تثبيت البيانات، يخصص الموقع مساحة كتابة إلزامية أيضًا للمتقدم، عليه من خلالها أن يوضح رؤيته "لأهم المشاكل التي تواجه القطاع المستهدف أو الوزارة (التي تقدم إليها) والحلول العملية المقترحة لمواجهتها"، وأيضا رؤيته "لمواصفات وسلوكيات القائد الناجح وكيفية إدارة الفرق بطريقة فعالة، مع أمثلة حقيقية"، إضافة إلى "أهم المؤهلات القيادية والتخصصية التي تميز المرشح عن غيره لاستحقاق المنصب"المطلوب.

المصدر: وكالات