بغداد: من يريد أن يصبح وزيرا فليقدم طلبا

أصدر رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، بيانا بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا أن من يجد في نفسه الكفاءة ويرغب بترشيح نفسه لمنصب وزاري فيمكنه عن طريق الموقع الالكتروني.

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وقال المكتب في بيان إن رئيس الوزراء المكلف يؤكد أن واجبه الأول أمام الشعب ومجلس النواب خلال المدة الدستورية، هو التفرغ كليا للانتهاء من الترتيبات المطلوبة لتشكيل الحكومة، ولإعداد المنهج الحكومي.

وأضاف:" نظرا للكم الهائل من طلبات اللقاءات الشخصية المباشرة سواء لتقديم التهاني أو لعرض البرامج والأفكار أو للترشح، فإنه يعلن الاعتذار عن قبول وفود التهاني والاكتفاء باستلام الرسائل والمكالمات بذلك، ومن يجد في نفسه الكفاءة من أهل الخبرة والاختصاص والتجربة العملية ويرغب بترشيح نفسه لمنصب وزاري فيمكنه فعل ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني.

المصدر: السومرية