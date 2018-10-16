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الأسد يستقبل رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف

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الأسد يستقبل رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف
رئاسة الجمهورية العربية السورية
الرئيس السوري بشار الأسد و رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف
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هنأ الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف اليوم في دمشق، شعب القرم وقيادته على تحقيق إرادتهم بالعودة إلى حضن الوطن الأم روسيا.

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وأكد الأسد أن هذه الزيارة تشكل بداية جديدة لبناء علاقات تعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، خاصة وأن البلدين يملكان موقعا متميزا على البحرين الأسود والمتوسط.

واستقبل الرئيس السوري، رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف اليوم في دمشق والذي يقوم بزيارة إلى سوريا على رأس وفد رفيع المستوى.

المصدر: رئاسة الجمهورية العربية السورية

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