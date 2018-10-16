الأسد يقبل دعوة لزيارة شبه جزيرة القرم

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد أثناء لقائه وفدا رسميا من شبه جزيرة القرم الروسية يزور دمشق، عن نيته حضور منتدى "يالطا" الاقتصادي الدولي في القرم في أبريل 2019، إن سنحت له الفرصة.

وقال أندري نازاروف، أحد أعضاء وفد القرم والرئيس المشارك في منتدى "يالطا" الاقتصادي الدولي للصحفيين اليوم: بشار الأسد قال إن دعوتنا، تمثل شرفا عظيما بالنسبة له، وأنه في حال سنحت الظروف فأنه بالتأكيد سيزور القرم ويحضر المؤتمر.

كما أشار إلى أن الرئيس الأسد أعرب عن رغبته في زيارة القرم، والمشاركة في "مثل هذا الحدث الدولي".

إقرأ المزيد

وأضاف نازاروف أن اللقاء مع الأسد شمل الحديث عن وضع آلية لإطلاق رحلات مباشرة بين سوريا والقرم.

ووصل رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف والوفد المرافق له الذي ضم عددا من الوزراء ورؤساء الشركات والمستشارين، إلى دمشق ظهر أمس الاثنين في زيارة تستمر ليومين.

المصدر: وكالات







