تدريبات "حماة الصداقة-3" الروسية - المصرية

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية فعاليات استقبال القوات الروسية المشاركة في مناورات "حماة الصداقة-3" على أرض مصر.

ويترأس القوات الروسية خلال المناورات نائب رئيس أركان القوات المظلية ألكسي ناومتس، حيث وصلت اليوم القوات المشاركة على متن أربع طائرات من طراز إيل – 76، بالإضافة إلى 10 وحدات من المعدات العسكرية، قاطعة مسافة تزيد عن 3 آلاف كيلومتر.

وجرت مراسم افتتاح التدريبات عقب استقبال المظليين الروس، وستعقد المرحلة النشطة من التدريبات الروسية المصرية المشتركة لمكافحة الإرهاب، في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر وفي إطار تدريبات قوات المظليين في البلدين، من المقرر استخدام العديد من المطارات، وأكثر من 15 طائرة هليكوبتر وطائرات لأغراض مختلفة، فضلا عن 10 وحدات من المعدات العسكرية، وأنظمة إنزال بالمظلات، وبمشاركة أكثر من 400 عسكري من كلا البلدين.

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وانطلقت مناورات حماة الصداقة لأول مرة عام 2016، في الفترة من 15 إلى 26 من أكتوبر، وشملت ستة مطارات مصرية بما فيها مطار برج العرب، و15 طائرة ومروحية من أنواع مختلفة بينها 5 طائرات شحن عسكرية روسية من طراز "إيل-76" إضافة إلى عربات قتالية وأكثر من 500 جندي.

المصدر: RT