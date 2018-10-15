ترامب يدعو إلى إجراء تحقيق سريع ومفتوح في قضية اختفاء خاشقجي

أفادت الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، بأن الرئيس دونالد ترامب دعا إلى إجراء تحقيق سريع ومفتوح في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نوايرت في بيان إن ترامب دعا إلى إجراء تحقيق سريع ومفتوح في قضية اختفاء جمال خاشقجي.

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وأشارت الخارجية إلى أن الوزير مايك بومبيو سيسافر إلى السعودية اليوم الاثنين، بعد أن قال ترامب إنه تحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان بشأن اختفاء خاشقجي.

وتواجه المملكة موجة من الانتقادات والتهديد بفرض "عقوبات" عليها إثر أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث شوهد آخر مرة يوم 2 أكتوبر وهو يدخل القنصلية للحصول على وثائق لإتمام زواجه من خطيبته التركية خديجة جنكيز التي كانت تنتظره أمام القنصلية، وقالت إنه لم يخرج منها.

هذا ولم تعلن السلطات التركية، التي تجري تحقيقا في القضية، حتى الآن فرضيتها الرسمية حول مصير خاشقجي، إلا أن مصادر عديدة، بينها أمنية، ذكرت أن تقديراتها الأولية تدل على أن الصحفي السعودي قتل داخل قنصلية بلاده وهو ما تنفيه الرياض بشدة.

جدير بالذكر أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وجه، صباح الاثنين، النائب العام في المملكة، بفتح تحقيق داخلي في قضية اختفاء الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي.

المصدر: وكالات