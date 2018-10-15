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ترامب: الملك سلمان نفى معرفته بما حدث لخاشقجي

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ترامب: الملك سلمان نفى معرفته بما حدث لخاشقجي
Gettyimages.ru Alex Wong
دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وناقش معه قضية اختفاء الصحفي والكاتب السعودي، جمال خاشقجي.

وكتب ترامب على "تويتر": "تحدثت للتو مع الملك سلمان، الذي نفى أي معرفه له بما حدث لخاشقجي".

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وأضاف: "الملك قال إنهم يعملون بشكل وثيق مع تركيا للتوصل لإجابات، وسوف أرسل وزير خارجيتنا (مايك بومبيو) على الفور للقاء الملك".

واختفى خاشقجي بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري، وفقد الاتصال به إثر ذلك.

المصدر: "تويتر"

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