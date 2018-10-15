ترامب: الملك سلمان نفى معرفته بما حدث لخاشقجي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وناقش معه قضية اختفاء الصحفي والكاتب السعودي، جمال خاشقجي.

وكتب ترامب على "تويتر": "تحدثت للتو مع الملك سلمان، الذي نفى أي معرفه له بما حدث لخاشقجي".

Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge of whatever may have happened “to our Saudi Arabian citizen.” He said that they are working closely with Turkey to find answer. I am immediately sending our Secretary of State to meet with King! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨

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وأضاف: "الملك قال إنهم يعملون بشكل وثيق مع تركيا للتوصل لإجابات، وسوف أرسل وزير خارجيتنا (مايك بومبيو) على الفور للقاء الملك".

واختفى خاشقجي بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري، وفقد الاتصال به إثر ذلك.

المصدر: "تويتر"