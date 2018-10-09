ترامب ينوي الاتصال بالسلطات السعودية لبحث قضية خاشقجي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يعتزم الاتصال بالسلطات السعودية لمناقشة قضية اختفاء الصحفي والكاتب السعودي، جمال خاشقجي، لكنه لا يعرف شيئا عن مصيره حاليا.

وقال ترامب خلال حديث للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعرف أي تفاصيل عن اختفاء خاشقجي.

وعندما سئل إن كان تحدث مع مسؤولين في السعودية عن خاشقجي، أجاب في المكتب البيضاوي: "لا، لكنني سأفعل في مرحلة ما".

وأضاف "لا أعرف شيئا الآن. أعرف ما يعرفه الجميع.. لا شيء".

بدورها، أكدت الخارجية الأمريكية أن رئيس الولايات المتحدة يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع القيادة السعودية لمناقشة قضية خاشقجي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تتابع بدقة تطورات هذه القضية ولن تخرج باستنتاجات مسبقة، مضيفة أن "ترامب ينوي الاتصال بالسعوديين" لبحث قضية خاشقجي، مجددة دعوة الولايات المتحدة لسلطات المملكة إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في اختفاء الصحفي السعودي.

ولفتت ناويرت إلى أن "وزارة الخارجية تواصلت وعلى المستوى الأعلى مع المسؤولين السعوديين".

وأضافت ناويرت أن واشنطن لا تتوفر لديها أي معلومات حول ما إذا كان خاشقجي على قيد الحياة أم لا.

وأمس الاثنين أعرب ترامب عن قلقه إزاء التقارير حول خاشقجي الذي اختفى بعد دخوله إلى مقر القنصلية السعودية في اسطنبول التركية الثلاثاء الماضي.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إنه "قلق بهذا الشأن ولا يعجبه السماع عن ذلك"، وأضاف أنه يتمنى أن تحل هذه المسألة إلا أنه لا يعرف أحد شيئا عن ذلك.

المصدر: وكالات