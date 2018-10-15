بنود اتفاق معبر "جابر- نصيب" بين الأردن وسوريا

نشرت الحكومة الأردنية بنود الاتفاق الذي توصلت إليه اللجان الفنية الأردنية والسورية حول إعادة فتح معبر "جابر - نصيب" الحدودي اعتبارا من اليوم.

يكون عمل الحدود بكلا الدولتين من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة مساء ويسمح للمواطن الأردني بالمغادرة لسوريا بسيارته الخاصة أو كمسافر عادي، كما يسمح للشحن الأردني بالمغادرة لسوريا حسب الاتفاقية بين البلدين.

يسمح للأردني المقيم في سوريا بالدخول للأردن عبر المركز الحدودي كما يسمح للسوري المقيم بالأردن أو دولة ثالثة بالسفر لسوريا عبر المركز الحدودي على أن تكون وثائق السفر معه سارية المفعول.

يسمح للسوري القادم للأردن من سوريا بالدخول بعد حصوله على موافقة أمنية مسبقة مثلما يسمح للسوري القادم للأردن ترانزيت بالمرور على أن يكون حاصلا على إقامة أو تأشيرة للدولة المسافر إليها أو القادم منها.

يجيز الاتفاق للشحن السوري القادم إلى الأراضي الأردنية، الدخول بعد اتخاذ إجراءات التفتيش المطبقة، كما يسمح للسوري الحاصل على بطاقة مستثمر بالدخول بدون موافقة مسبقة وبإدخال سيارته الخاصة.

يسمح للمواطن السوري بإدخال سيارته الخاصة التي لا تحمل لوحة سورية على أن تكون أوراقها القانونية كاملة وضمن قوانين الجمارك سواء كانت قادمة للأردن أو عابرة عبر أراضيه مثلما يسمح لسائقي السيارات السورية العمومي بالدخول للأراضي الأردنية لنقل المسافرين دون موافقة مسبقة وضمن آلية تم الاتفاق عليها بين إدارة الحد الأردني والسوري.

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وصباح اليوم، بدأت عدد من المركبات بالعبور من الحدود الأردنية إلى الأراضي السورية في أول مظاهر انبعاث نشاط المعبر المغلق منذ سنوات والذي يعد شريانا حيويا لحركة التجارة بين عمان ودمشق وعبرهما إلى بلدان المنطقة.

المصدر: RT