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البرادعي يلمس في صدى اختفاء خاشقجي "طوق نجاة"

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البرادعي يلمس في صدى اختفاء خاشقجي
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للمرة الثالثة على التوالي، علق السياسي المصري محمد البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام في 2005، على اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد دخول سفارة بلاده في اسطنبول.

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وعلق البرادعي الذي شغل منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في صفحته على موقع "تويتر تحت هاشتاغ #جمال_خاشجقي، قائلا: "استمرار صحوة الضمير العالمي لاختفاء إنسان لا يملك إلا قلمه من على وجه الأرض.. هو طوق نجاة".

وكان البرادعي قد اعتبر في تغريدة سابقة أن الشائعات حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومقتله تعكس مدى "القبح في نفوس البعض وهشاشة المبادئ الإنسانية" مطالبا بضرورة أن تصدر السلطات المعنية نتائج رسمية حول التحقيقات.

وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر الحالي وهو يدخل إلى قنصلية بلاده في اسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.

المصدر: وكالات

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