البرادعي يعلق على اختفاء خاشقجي وإشاعة موته

اعتبر السياسي المصري محمد البرادعي الأخبار المنتشرة عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي وما يدور حولها تعكس مدى القبح في نفوس البعض وهشاشة المبادئ الإنسانية.

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ودعا البرادعي عبر تغريدات نشرها في حسابه على "تويتر" إلى ضرورة أن تصدر الجهات المعنية بيانا رسميا عما توصلت إليه التحقيقات حتى الآن، منوها بأن مرور الوقت ليس في صالح العدالة.

ملابسات اختفاء جمال خاشقجي ومايدور حولها أظهرت مدى القبح الكامن فى نفوس البعض و هشاشة المبادئ الإنسانيه التى نتشدق بها. حرمة الحياة أسمى من أن تكون محلاً لمؤامات دولية او صفقات سياسية #أين_جمال_خاشقجي — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) 12 октября 2018 г.

بعد مرور عشرة أيام من الاتهامات المتبادلة والخيال العلمى والتسريبات الاعلامية أليس من حق جمال خاشقجي وحقنا جميعا أن نعرف ماحدث له وأن نرى بيانا رسميا واحداً عما توصلت اليه التحقيقات حتى الآن. مرور الوقت ليس فى صالح العدالة إلا اذا كان الهدف هو "الطرمخة" ودفن الرؤوس فى الرمال ! — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) 12 октября 2018 г.

المصدر: تويتر