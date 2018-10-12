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البرادعي يعلق على اختفاء خاشقجي وإشاعة موته

أخبار العالم العربي

البرادعي يعلق على اختفاء خاشقجي وإشاعة موته
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اعتبر السياسي المصري محمد البرادعي الأخبار المنتشرة عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي وما يدور حولها تعكس مدى القبح في نفوس البعض وهشاشة المبادئ الإنسانية.

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ودعا البرادعي عبر تغريدات نشرها في حسابه على "تويتر" إلى ضرورة أن تصدر الجهات المعنية بيانا رسميا عما توصلت إليه التحقيقات حتى الآن، منوها بأن مرور الوقت ليس في صالح العدالة.

المصدر: تويتر

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