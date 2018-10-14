أبرز النقاط التي تضمنها ردّ الرياض على تهديد ترامب في أزمة خاشقجي

توعدت السعودية برد "أشد" في حال اتخاذ أي إجراءات ضدها تتضمن فرض العقوبات عليها، وذلك بعد تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض عقب اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونشرت وزارة الخارجية بيانا، خلاصة ما فيه:

المملكة ترفض التهديدات ومحاولات النيل منها عبر الاتهامات الزائفة

نرفض التلويح بفرض أي عقوبات اقتصادية

نؤكد رفضنا لأي ضغوط سياسية تجاه المملكة

الاتهامات الزائفة لن تنال من المملكة أو مكانتها

تؤكد المملكة أنها إذا تعرضت لأي إجراء، سترد عليه بإجراء أكبر

نثمّن وقفة الأشقاء في وجه الادعاءات والمزاعم الباطلة

اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي

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يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد توعد أمس السعودية، بعقوبات "صارمة" إذا ثبت تورطها في اختفاء الصحفي والكاتب جمال خاشقجي.

وقال ترامب عبر قناة "سي.بي.إس": "ربما يكون السعوديون وراء اختفاء خاشقجي، وإذا ثبت ذلك ستلحق الولايات المتحدة بهم عقابا صارما"، مؤكدا أن "هذا الأمر يعد خطيرا بشكل خاص، لأن الرجل المختفي صحفي".

المصدر: "تويتر" الخارجية السعودية