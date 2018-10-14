الرياض: إذا تلقت المملكة أي إجراء فسيتم الرد عليه بإجراء أكبر
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أكدت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، رفضها لأي اتهامات أو تهديدات بفرض عقوبات اقتصادية بحقها، مشددة على أنه في حال اتخذت أي إجراءات ضدها فإنها سترد عليها بإجراءات أكبر.
ونشرت وزراة الخارجية بيان بعد تهديدات أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية سابقا، بعقوبات "صارمة" إذا ثبت تورطها في اختفاء الصحفي والكاتب جمال خاشقجي، وجاء فيه:
المملكة العربية السعودية 🇸🇦— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) 14 октября 2018 г.
ترفض أي تهديدات ومحاولات للنيل منها pic.twitter.com/jAsipJwTWa
يتبع...
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