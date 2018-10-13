لاغارد تؤكد حضورها مؤتمر السعودية الاستثماري

صرحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بأنها لم تلغ خططها لحضور مؤتمر السعودية للاستثمار هذا الشهر، لكنها ستترقب أي معلومات جديدة عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وردا على سؤال صحفي عما إذا كانت ستحضر المؤتمر بعد انسحاب شركات إعلامية كبيرة ورؤساء شركات كبرى منه، قالت لاغارد اليوم السبت: "في هذه اللحظة، أنوي عدم تغيير خطتي وسأترقب بشدة المعلومات التي سترد في الأيام القليلة المقبلة".

وأضافت: "تفيد الأنباء بوقوع أمور مفزعة وأنا أشعر بالفزع. لكن علي أن أقوم بعملي لصالح صندوق النقد الدولي في شتى أنحاء العالم ومع العديد من الحكومات".

وفي وقت سابق أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أيضا نيته الذهاب إلى المؤتمر، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القرار بشأن مشاركة الوفد الأمريكي في هذا المنتدى سيتخذ "قريبا جدا".

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المصدر: رويترز