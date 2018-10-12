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مؤتمر الاستثمار السعودي يؤكد انعقاده رغم انسحاب مشاركين بسبب خاشقجي

مال وأعمال

مؤتمر الاستثمار السعودي يؤكد انعقاده رغم انسحاب مشاركين بسبب خاشقجي
Reuters Faisal Nasser
(صورة أرشيفية)
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قال متحدث باسم مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي إن المؤتمر سيمضي قدما كما هو مخطط له للانعقاد في الشهر الجاري رغم الانسحاب "المخيب للآمال" لبعض المتحدثين والشركاء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث قوله في بيان: "في حين أنه من المخيب للآمال انسحاب بعض المتحدثين والشركاء، فإننا نتطلع قدما إلى الترحيب بآلاف المتحدثين ومديري الجلسات والضيوف من كل أنحاء العالم في الرياض في الفترة من 23-25 أكتوبر".

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وعلى خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد مراجعته القنصلية السعودية في اسطنبول، انسحبت وكالة بلومبرغ من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار وحذت حذو شركات إعلامية ومجموعات وشركات مثل "فيرجن غروب" شركة "أوبر" الأمريكية صحيفة "نيويورك تايمز" و"هاربور غروب" ورئيس البنك الدولي.

المصدر: وكالات

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