الأسد يصدر القانون رقم 31 الناظم لعمل وزارة الأوقاف

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 31 الناظم لعمل وزارة الأوقاف، وذلك بعد جدل كبير ومطالبات بتعديل قانون الأوقاف.

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وأقر مجلس الشعب السوري بعض التعديلات على مشروع القانون المذكور، ليصبح قانونا بعد أن كان مرسوما.

وأكد عضو مجلس الشعب السوري نبيل صالح، أنه قد تم حذف معظم المواد التي أثارت تخوف السوريين، وجرى تعديل بعضها في ما يخص قانون الأوقاف الإشكالي.

وشهد الشارع السوري جدلا واسعا بعد موافقة الحكومة مؤخرا على مشروع قانون رآه الكثيرون تهديدا لعلمانية الدولة السورية وتكريسا للسلطة الدينية، وطالبوا بتعديله.

المصدر: وكالات