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الرئاسة التركية: تشكيل مجموعة عمل مع السعودية للكشف عن ملابسات اختفاء خاشقجي

قرقاش: تداعيات الاستهداف السياسي للسعودية وخيمة على من يؤججها

أخبار العالم العربي

قرقاش: تداعيات الاستهداف السياسي للسعودية وخيمة على من يؤججها
twitter.com/AnwarGargash
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
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علّق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على ما أسماه "الحملة الشرسة" على المملكة السعودية، وذلك على خلفية قضية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

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وكتب قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم الخميس: "الحملة الشرسة على الرياض متوقعة، وكذلك التنسيق بين أطرافها المحرضة"، دون أن يسمي الوزير الإماراتي موضوع الحملة​​​.

وأضاف: "وكما أن هناك ضرورة لبيان حقيقة البعد الإنساني للمشهد فإن تداعيات الاستهداف السياسي للسعودية ستكون وخيمة على من يؤججها".

وختم الوزير الإماراتي تغريدته بالقول: "يبقى أن نجاح السعودية هو الخيار الأول للمنطقة وأبنائها".

وتتهم وسائل إعلام سعودية وإماراتية كلا من قطر وتنظيم الإخوان المسلمين وأطرافا تركية بتأجيج قضية خاشقجي وتسييسها.

يذكر أن الصحفي السعودي المشهور بكتاباته في صحيفة "واشنطن بوست" كان قد اختفى بعد دخوله يوم الـ 2 من الشهر الجاري، إلى قنصلية بلاده في اسطنبول، وتتهم جهات عناصر سعودية باختطافه وقتله.

المصدر: سبوتنيك+تويتر

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