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مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة

ناشطون: هيئة تحرير الشام تقتل متظاهرين خرجوا ضدها في كفر حلب

أخبار العالم العربي

ناشطون: هيئة تحرير الشام تقتل متظاهرين خرجوا ضدها في كفر حلب
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أفاد ناشطون سوريون اليوم الجمعة بأن هيئة تحرير الشام "النصرة سابقا"، قامت بإطلاق الرصاص على مظاهرة لأهالي بلدة "كفر حلب".

وقال الناشطون إن الهيئة اقتحمت البلدة وحاصرت مداخلها، ما دفع سكان "كفر حلب" للخروج في مظاهرة رافضة للهجوم، حيث ردت "تحرير الشام" بإطلاق النار بشكل مباشر على المتظاهرين، وسقط على إثرها قتلى وجرحى.

وتعتبر "هيئة تحرير الشام" جماعة متشددة تتمركز شمال غرب سوريا.

المصدر: تويتر

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