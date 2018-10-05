الرئيس العراقي: فوز مراد بجائزة نوبل للسلام تكريم لكفاح شعبنا ضد الإرهاب

قال رئيس جمهورية العراق، برهم أحمد صالح، اليوم الجمعة، إن فوز نادية مراد بجائزة نوبل للسلام تكريم لكفاح العراقيين بوجه الإرهاب، حسبما أفاد مراسلنا.

إقرأ المزيد

وقال بيان لمكتبه إن "الرئيس أجرى اتصالا هاتفيا مع نادية مراد، بمناسبة نيلها جائزة نوبل للسلام"، ونقل عن صالح قوله "تحدثت هاتفيا مع العزيزة نادية مراد، وباركت لها نيلها جائزة نوبل للسلام".

وأضاف صالح أن "تكريم نادية يجسد إقرار العالم بمأساة الإيزيدين وكل ضحايا الإرهاب والتكفير في العراق، وهو تقدير لشجاعتها ومثابرتها في الدفاع عن الحقوق المغتصبة".

وحصلت الناشطة العراقية نادية مراد والطبيب الكونغولي دينيس موكويغي، اليوم الجمعة، على جائزة نوبل للسلام مناصفة لهذا العام.

المصدر: RT