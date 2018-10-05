 
مباشر

نادية مراد لـRT: جائزة نوبل مسؤولية كبيرة تحملني على إنهاء معاناة النساء

أخبار العالم العربي

نادية مراد لـRT: جائزة نوبل مسؤولية كبيرة تحملني على إنهاء معاناة النساء
Reuters Eduardo Munoz
نادية مراد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kvue

قالت نادية مراد الفائزة بجائزة نوبل للسلام، اليوم الجمعة، إن حصولها على هذه الجائزة مسؤولية كبيرة للعمل على إنهاء معاناة النساء في العالم وفي العراق تحديدا.

إقرأ المزيد
دينيس موكويجي وناديا مراد نادية مراد ودينيس موكويج يفوزان بجائزة نوبل للسلام

وصرحت مراد لـRT قائلة: "لأنني عشت المعناة وكم هي الآلام التي لاقيتها منها، سأعمل جادة وبكل قوة من أجل مساعدة النساء على أن لا يكن ضحايا لأعمال العنف أو الممارسات العنفية في أوقات السلم والحرب".

وأضافت: "شكرا لمن دعمني، وشكرا لكل النساء حول العالم، فبوجودهن وتحديهن للمصاعب يمكننا أن نكون أقوى لنشر السلام في الأرض".

ونادية مراد عراقية كردية تبلغ من العمر 25 عاما نقلت معاناتها لمجلس الأمن الدولي، عبر جلسة خاصة عقدت في الـ 16 من سبتمبر عام 2015، وروت فيها قصة احتجازها لدى تنظيم "داعش".

وعينت نادية مراد سفيرة للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة عام 2016، ويعد اختيار الأمم المتحدة إحدى ضحايا الجماعات المسلحة لهذا المنصب الأول من نوعه.

المصدر:RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الكوكايين يملأ مياه الصرف الصحي في 56 مدينة أوروبية!