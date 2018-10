بالصور.. مناورات "السيف السريع 3" العمانية-البريطانية

جنود المدرعات البريطانيون يمضون وقتا رائعا في سلطنة عمان اثناء مشاركتهم في التمرين العماني-البريطاني المشترك السيف السريع 3

Tank troops enjoying the most amazing training opportunity in #Oman on Exercise #SaifSareea3pic.twitter.com/ZdMcmNarX9