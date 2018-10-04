بالصور.. مناورات "السيف السريع 3" العمانية-البريطانية

قال رئيس أركان قوات سلطنة عمان المسلحة، إن أعداد المشاركين في مناورات "السيف السريع 3"وصلت إلى أكثر من 70 ألف عنصر من السلطنة، وأكثر من 5500 جندي".

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وأكد النبهاني في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن "هذا التمرين فرصة سانحة ومهمة لتطوير القدرات الوطنية في التعامل مع مختلف القضايا، سواء ذات العلاقة بالعمليات العسكرية أو الأمنية".

وأشار المسؤول العسكري العماني إلى أن التمرين المشترك "السيف السريع 3" الذي يستمر حتى نهاية أكتوبر الجاري، يعد فرصة كبيرة لاكتساب الخبرة في كيفية الانتقال بالقوات من العمل مع نفسها، إلى العمل المشترك الموحد مع قوات صديقة ذات قدرات وإمكانيات عالية".

جنود المدرعات البريطانيون يمضون وقتا رائعا في سلطنة عمان اثناء مشاركتهم في التمرين العماني-البريطاني المشترك السيف السريع 3

Tank troops enjoying the most amazing training opportunity in #Oman on Exercise #SaifSareea3pic.twitter.com/ZdMcmNarX9 — Royal Tank Regiment (@RoyalTankRegt) ٣ أكتوبر ٢٠١٨

كما بحث وزير المكتب السلطاني لسلطنة عمان الفريق أول سلطان النعماني، مع وزير القوات المسلحة بالمملكة المتحدة مارك لانكستر، خلال اجتماع مشترك في مسقط، اليوم الخميس الاستعدادات لتنفيذ التمرين العسكري المشترك، أكبر تمرين عسكري في تاريخ سلطنة عمان.

وحسب وكالة الأنباء العمانية، أكد الجانبان على تعزيز أطر التعاون الثنائي، وتطرقا إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطويرها بما يحقق مصالح البلدين.

ووصلت إلى سلطنة عمان مجموعة من الآليات العسكرية وكميات من العتاد الحربي البريطاني، للمشاركة في التمرين العسكري "العماني — البريطاني السيف السريع-3"، الذي سينطلق، خلال الشهر الجاري.

للمشاركة في التمرين المشترك العماني البريطاني ( #السيف_السريع_3 ) وصول عدد من الدبابات والطائرات المروحية وعربات النقل التابعة للقوات المسلحة الملكية البريطاني. pic.twitter.com/MkZP3av1Qg — عُمان نيوز | OMAN NEWS (@oman1_news) September 21, 2018

المصدر: وكالة الأنباء العمانية+تويتر