بن دغر يدعو لمؤتمر اقتصادي لدعم اليمن

أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أن بلاده تمر بأيام عصيبة انهار فيها سعر الريال اليمني ليصل إلى مستويات متدنية خطيرة، أصبحت فيها البلاد على حافة "الانهيار العام".

ودعا بن دغر في اجتماع مجلس الوزراء إلى عقد مؤتمر اقتصادي يمني خليجي على مستوى القمة ينظر في وضع البلاد.

وأشار إلى أن حكومته بذلت جهودا كبيرة عن طريق التعاون مع اللجان الاقتصادية، في ظل ظروف معقدة، وشحة شديدة في الموارد والقليل من الخيارات، ووضعوا ما هو متاح من حلول موضع التنفيذ.

ورأى بن دغر أن الأسباب التي أدت لانهيار العملة الوطنية، هي الحوثيون وأسباب سياسية مستجدة على المشهد اليمني، مؤكدا أن "موقف الحكومة من الدفاع عن مصالح الشعب العليا لن يتزحزح قيد أنملة، وستحافظ على يمن موحد، يمن اتحادي، يمن جديد".

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وقال بن دغر: "منحة الملك سلمان، ستوقف حتما التدهور المريع لسعر الريال"... "لقد أدى هذا الانهيار إلى حالة من الخوف والقلق بل والهلع لدى المواطنين بكل فئاتهم الاجتماعية، الأغنياء منهم والفقراء".

وثمن مجلس الوزراء اليمني دعم السعودية للاقتصاد اليمني والعملة المحلية، من خلال الوديعة السعودية والمنحة النفطية المقدمة لقطاع الكهرباء، وآخرها 200 مليون دولار دعما للاستقرار المالي.

المصدر: وكالات