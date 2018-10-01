الملك سلمان يدعم اليمن بـ200 مليون دولار

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أمريكي، على شكل منحة للبنك المركزي اليمني دعما لمركزه المالي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه المنحة ستساهم، بالإضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني ما مجموعه 3 مليارات دولار أمريكي، "في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني".

وأعلنت السعودية في أغسطس الماضي، عن صدور مرسوم ملكي بمنح مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء في اليمن بقيمة 60 مليون دولار شهريا لتشغيلها على مدار الساعة.

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ويشهد اليمن، منذ أكثر من 3 أعوام، حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وجماعة "أنصار الله" الحوثيين من جهة أخرى.

وخلفت الحرب أوضاعا إنسانية وصحية صعبة أدت إلى تفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في اليمن.

المصدر: وكالات