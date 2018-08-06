العاهل السعودي يأمر بتزويد اليمن بالمشتقات النفطية

أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر صدور توجيهات ملكية بمنح مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء في اليمن بقيمة 60 مليون دولار شهريا لتشغيلها على مدار الساعة.

وقال السفير: "أمر الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، يأتي لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق بسبب ممارسات الحوثيين".

وأشار آل جابر إلى أن منحة المشتقات النفطية بـ60 مليون دولار ستساهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي في اليمن وتحسن من سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الصعبة.

وأضاف آل جابر أن "منحة المشتقات النفطية ستخفض عجز موازنة الحكومة اليمنية وتمكنها من تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، وتحرك عجلة الاقتصاد اليمني وتقلل التضخم، وستوفر عملة صعبة".

السعودية تمنح مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء في اليمن بـ٦٠ مليون دولار شهرياً https://t.co/w65LoNn92m@Okaz_Policy — عكاظ _سياسة (@Okaz_Policy) ٦ أغسطس ٢٠١٨

ويشهد اليمن، منذ أكثر من 3 أعوام، حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وجماعة "أنصار الله" الحوثيين من جهة أخرى، وخلفت هذه الحرب أوضاعا إنسانية وصحية صعبة أدت إلى تفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في اليمن الذي يعد من أفقر دول العالم.

المصدر: عكاظ