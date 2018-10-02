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بعد مقتل تارة فارس.. دموع نجمة "ذا فويس" مهددة بالقتل

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بعد مقتل تارة فارس.. دموع نجمة
aawsat
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كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عن أن العراقية دموع تحسين، نجمة "ذا فويس" مهددة بالقتل وذلك بعد أيام من مقتل ملكة جمال بغداد تارة فارس.

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و تحدثت العراقية دموع تحسين عن القصة في تعليقها على صورة نشرتها العيدان على "انستغرام" حول الحوادث المتتالية التي تحدث بالعراق. 

وكتبت: "كلنا وصلتنا مسجات جاييك الدور، مع الأسف نفسيات متخلفة مريضة غير واعية ما في ثقافة، وحشية مكبوتة بداخلهم". 

وتابعت صاحبة اللقب في الموسم الرابع من "ذا فويس": "لكن إحنا ما نخاف من الموت ولا ممكن نتهرب من الموت، كل من بيومه، والله يحفظ الجميع". 

من جهتها، علقت مي العيدان على الأمر بتسليط الضوء على كلمات دموع تحسين، وقالت دموع تحسين تكشف أنها تعرضت لرسائل تهديد بعد تارة فارس.

المصدر: وكالات

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