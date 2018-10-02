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عمليات بغداد: نتابع قضية مقتل تارة فارس وسنعتقل المجرمين ولو بعد حين

أخبار العالم العربي

عمليات بغداد: نتابع قضية مقتل تارة فارس وسنعتقل المجرمين ولو بعد حين
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تارة فارس
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أكدت قيادة عمليات بغداد أن عمليات الخطف والقتل والجريمة انخفضت في بغداد بنسبة 90%، وأكدت أنها تتابع قضية مقتل عارضة الأزياء تارة فارس، وسيتم اعتقال المجرمين ولو بعد حين.

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وقال قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي في حديث لـ السومرية نيوز، "اعتقلنا عصابات إجرامية عدد أفرادها كبير جدا، ومتورطون بالكثير من الجرائم" مشيرا إلى أن "هؤلاء نالوا جزاءهم العادل".

وبشأن قضية مقتل الموديل تارة فارس، الخميس الماضي، أكد الربيعي أن "قيادة عمليات بغداد تتابع هذه القضية" لافتا إلى "أننا سنلقي القبض على المنفذين ولو بعد حين".

وأعلنت وزارة الصحة، في 27 سبتمبر الماضي، عن مقتل وصيفة ملكة جمال العراق السابقة تارة فارس، بثلاث طلاقات نارية، وهي في سيارتها بمنطقة كمب سارة وسط العاصمة بغداد.

المصدر: السومرية نيوز

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