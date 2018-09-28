إسرائيل تحذّر المسافرين عبر مطار بيروت!

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على صفحته في موقع تويتر، فيديو أرفقه بتحذير للمسافرين عن وجود موقع قريب من المطار ادعى أنه لـ"حزب الله ويستخدمه لتطوير الصواريخ".

ونشر الجيش الإسرائيلي يوم أمس صورا وفيديو ادعى أنها لبنية تحتية في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، تستخدم لتحويل صواريخ أرض – أرض إلى صواريخ دقيقة على أيدي عناصر تابعة لـ"حزب الله".

وزعم أدرعي أن "حزب الله" أقام في العام الأخير، بنية تحتية لتعديل الصواريخ في حي الأوزاعي المجاور لمطار بيروت الدولي.

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وأكد أن إسرائيل تتابع هذه المواقع من خلال قدرات ووسائل متنوعة ولديها معلومات عديدة عن مشروع الصواريخ الدقيقة، وهي تتحرك لمواجهته من خلال رد عملياتي متنوع وبطرق ووسائل مختلفة.

المصدر: صفحة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي