إسرائيل تتهم "حزب الله" بإنشاء بنية تحتية في بيروت لتطوير الصواريخ

نشر الجيش الإسرائيلي صورا وفيديو لبنية تحتية في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، مدعيا أنها لتحويل صواريخ أرض – أرض إلى صواريخ دقيقة، من طرف "حزب الله" اللبناني.

ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فقد حاول "حزب الله" في العام الأخير، إقامة بنية تحتية لتعديل الصواريخ في حي الأوزاعي المجاور لمطار بيروت الدولي.

وزعم أدرعي أن قادة الحزب اتخذوا قرارا بتحويل مركز ثقل مشروع الصواريخ الدقيقة الذي يتعاملون معه منذ فترة إلى المنطقة المدنية في قلب بيروت.

وأوضح أن المواقع جاءت على النحو التالي: موقع داخل ملعب كرة القدم التابع لفريق "حزب الله" وموقع مجاور لمطار الحريري الدولي وموقع في المرسى في قلب حي سكني بجوار مباني مدنية يبعد نحو 500 متر فقط عن مسار الهبوط في المطار.

وأضاف أدرعي أن تنفيذ مشروع الصواريخ الدقيقة يتم استنادا إلى "خبرة وتكنولوجيا وتمويل وتوجيه إيراني"، متلبعا أن "إحدى المحاولات لنقل ميكانيات مخصصة لتحويل صواريخ إلى دقيقة من سوريا إلى لبنان استهدفت من قبل إسرائيل في يوم 17 سبتمبر الماضي.

وذكر أن إسرائيل تتابع هذه المواقع من خلال قدرات ووسائل متنوعة ولديها معلومات عديدة عن مشروع الصواريخ الدقيقة وهي تتحرك في مواجهته من خلال رد عملياتي متنوع ومن خلال طرق عمل ووسائل مختلفة.

المصدر: RT