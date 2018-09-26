صحيفة أمريكية: واشنطن تسحب بعض منظومات "باتريوت" من الشرق الأوسط

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم بأن الولايات المتحدة قررت سحب عدد من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "باتريوت" من الشرق الأوسط في الشهر المقبل.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم، نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين رفيعي المستوى، إلى أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قرر سحب 4 بطاريات من منظومات الدفاع الصاروخية "باتريوت"، اثنتان من الكويت وواحدة من الأردن والرابعة من البحرين، في خطوة ستضعف بشكل ملحوظ القدرات الدفاعية لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

وأشار المسؤولون إلى أن هذا القرار يأتي في إطار إعادة تنظيم الولايات المتحدة قواتها وقدراتها العسكرية، مع تركيز البنتاغون اهتمامه على "المخاطر القائمة من روسيا والصين" بعيدا عن الأزمات القديمة في الشرق الأوسط وأفغانستان.

وأكد المسؤولون أن المنظومات الأربع قد أخرِجت من الخدمة، وليست هناك خطط لاستبدالها بمنظومات مماثلة أخرى، وستتم إعادتها إلى الولايات المتحدة لأجراء صيانة وتحديث عليها.

وعلى الرغم من أن بعض المنظومات الأمريكية من هذا الطراز تبقى في المنطقة، يؤكد المسؤولون أن هذه الخطوة ستضعف بشكل ملموس قدرات منظومات "باتريوت" في الشرق الأوسط.

ولم تُستخدم هذه المنظومات الصاروخية فقط لحماية القواعد الأمريكية في المنطقة، بل ولضمان أمن حلفاء واشنطن الإقليميين، ولديها، حسب الصحيفة، دور رمزي في الخلافات البارزة بين بعض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وإيران.

وجاء هذا القرار في وقت يصعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شدة خطابه المعادي لإيران، ولا يزال الوضع متوترا على الأرض في سوريا.

واعتبر أنتوني كوردسمان، كبير الخبراء في مركز البحوث الاستراتيجية والدولية الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، أن سبب هذه الخطوة يعود إلى أن وجود هذه المنظومات في المنطقة لم يعد مطلوبا، موضحا أنها مخصصة غالبا للتصدي لهجمات جوية، لكن في المرحلة الحالية تملك دول الخليج سلاحا جويا متطورا وتستطيع حماية نفسها من هجوم محتمل دون منظومة الصواريخ هذه.

المصدر: وول ستريت جورنال