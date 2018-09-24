بولتون: تسليم روسيا "إس-300" لسوريا يهدد بتصعيد خطير

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم من تداعيات قرار موسكو إمداد دمشق بمنظومات "إس-300" للدفاع الجوي على خلفية إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية في سوريا الأسبوع الماضي.

ووصف بولتون هذا القرار بأنه "خطأ فادح" مشيرا إلى أن تسليح الجيش السوري بهذه المنظومات يهدد بـ"تصعيد خطير" في المنطقة.

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وأعرب بولتون عن أمله في أن تراجع موسكو قرارها، محملا إيران المسؤولية عن "مهاجمة سوريا ولبنان" وإسقاط الطائرة الروسية بالخطأ بنيران الدفاعات الجوية السورية أثناء غارات للطيران الإسرائيلي على اللاذقية الاثنين الماضي.

وشدد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض على أن القوات الأمريكية لن تغادر سوريا طالما ثمة قوات إيرانية خارج حدود الجمهورية الإسلامية.

في الوقت نفسه، أشار بولتون إلى أن الإطاحة بالحكومة الحالية في إيران ليست هدفا للإدارة الأمريكية، موضحا أن الولايات المتحدة، بعد فرضها عقوبات شديدة للغاية على طهران، تتوقع حدوث تغيرات ملحوظة في سلوك إيران.

وتابع: "طالما لم يحدث ذلك، سنواصل ممارسة ما وصفه الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) أشد الضغوط، وهذا ما نعتزم فعله".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن سلسلة خطوات قررت روسيا اتخاذها بهدف تعزيز أمن عسكرييها في سوريا على خلفية كارثة "إيل-20"، بما فيها تسليم "إس-300" إلى دمشق خلال أسبوعين.

وحمّلت وزارة الدفاع الروسية تل أبيب المسؤولية عن إسقاط طائرتها بالخطأ بنيران الدفاعات الجوية السورية، أثناء غارة للطيران الإسرائيلي على اللاذقية مساء الاثنين الماضي، مما أودى بأرواح 15 عسكريا روسيا.

المصدر: وكالات