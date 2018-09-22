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سرقة صراف آلي بكل معداته وأمواله في السعودية (صور)

أخبار العالم العربي

سرقة صراف آلي بكل معداته وأمواله في السعودية (صور)
Reuters Faisal Al Nasser
صورة من الأرشيف
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ألقت أجهزة الأمن السعودية القبض على شخصين تمكنا من سرقة صراف آلي كاملا بما فيه في منطقة ظهران الجنوب.

وذكرت صحيفة عكاظ، أنه عند الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، تلقت غرفة العمليات بلاغا عن تعرض جهاز صرف آلي إلى السرقة بعد انتزاعه من مكانه بمحطة وقود.

وتمكنت الشرطة من القبض على الجناة بعد تكثيف عمليات البحث والتحري والعثور على الصراف الآلي.

وبحسب التفاصيل استخدم الجناة بلدوزرا واقتلعوا الصراف من مكانه، ثم قاموا برفعه على إحدى الشاحانات وتوجهوا به لمنطقة نائية في محاولة لإفراغ ما به من أموال.

المصدر: عكاظ

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