260 صورة توثق وتروي تفاصيل حياة الملك السعودي الراحل عبد العزيز (صور)

استعرضت وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس بمناسبة اليوم الوطني "88" للمملكة صورا فوتوغرافية وثّقت تفاصيل حياة الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

وقالت الوكالة إن مكتبة الملك عبد العزيز العامة تحتفظ بذاكرة تاريخية ضخمة عن تاريخ الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وإنجازاته وحياته الشخصية، إلى جانب صور مختلفة عن تاريخ المملكة ماضيها وحاضرها، عبر العديد من المواد المعرفية المتنوعة، ما بين كتب ووثائق ومخطوطات، ومن ضمن هذه المواد مجموعة كبيرة من الصور والمشاهد والوقائع التاريخية المتنوعة.

وأضافت أن المجموعة المتنوعة من الصور وثقت مرحلة البناء والتأسيس، كما تبين مواقف الملك المؤسس عبر مقابلاته ولقاءاته مع عدد كبير من المسؤولين من الرؤساء والملوك والوزراء والسفراء والشخصيات الدولية المعنية بقضايا العالم العربي، وأحداث منطقة الشرق الأوسط .

وتكشف مجموعة من الصور للملك عبد العزيز كيف كان حريصا على اللقاء بالمواطنين وتوجيههم واللقاء بشيوخ القبائل والأهالي في لقاءات مباشرة ومفتوحة، بحسب ما أفادت وكالة "واس".

المصدر: واس