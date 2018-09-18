ملياردير جزائري: لست مهتما بالرئاسة

أكد الملياردير ورجل الأعمال الجزائري، يسعد ربراب، أنّ لا نية له في الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة في الجزائر في أبريل من السنة المقبلة.

وفي رده على سؤال تلقاه على هامش معرض "Rebrab Maghreb Pharma Expo"، حيث عرضت مجموعته "سيفيتال" التقنيات الأخيرة لإنتاج المياه العذبة، قال ربراب: "ليست لدي طموحات سياسية، أنا مستثمر في الصناعة وفي الاقتصاد".

وأضاف ربراب: "أنا أقدم إسهاماتي المتواضعة من أجل تطوير بلدنا، وأظن أنني ذو قيمة أكبر للأمة في مجال خلق الثروات والوظائف والتطوير الاقتصادي للبلاد".

يُذكر أن يسعد ربراب مستثمر ورجل أعمال جزائري، وهو رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية، وهي أكبر شركة خاصة في البلاد.

وتوترت علاقة ربراب بالسلطات الجزائرية بعد عدم تمكن رجل الأعمال الجزائري من شراء مجموعة "الخبر" الإعلامية.

وفي نفس السياق ترغب إلى حدّ الساعة أربع شخصيات جزائرية في خوض غمار الرئاسيات المقبلة، بينهم العقيد المتقاعد رمضان حملات، والنائب البرلماني السابق المثير للجدل الطاهر ميسوم، وناصر نجل الرئيس السابق محمد بوضياف، إلى جانب المرشح عن حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية فتحي غراس، في انتظار إعلان أسماء أخرى عن نيتها الترشح لسباق الوصول إلى قصر المرادية في قادم الأيام.

المصدر: يوتيوب + TSA