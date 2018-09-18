أنقرة: موسكو لن تسمح لدمشق بدخول إدلب

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن روسيا ستتخذ التدابير اللازمة للحيلولة دون دخول الحكومة السورية إلى إدلب أو الهجوم عليها.

وقال أوغلو للصحفيين: "سيتم تطهير المنطقة منزوعة السلاح بعمق 15 – 20 كلم على امتداد خط التماس بحلول 15 أكتوبر المقبل من الأسلحة الثقيلة، والمدنيون سيبقون فيما سيتم إخراج الجماعات الإرهابية فقط".

وأضاف: "سيتم تطهير المنطقة منزوعة السلاح في إدلب من المتطرفين، وسيبقى الناس والمعارضة المعتدلة في مكانهما وسيتحقق وقف إطلاق النار".

كما أشار الوزير التركي إلى أنه سيتم استئناف النقل عبر طريقي حلب – اللاذقية وحلب – حماة قبل نهاية عام 2018.

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ويوم أمس أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الاتفاق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان حول إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب.

وأوضح بوتين أنه سيتم إخلاء المنطقة منزوعة السلاح من كل الجماعات المسلحة المتطرفة، بما فيها "جبهة النصرة"، مؤكدا أن القوات التركية والشرطة العسكرية الروسية ستقومان بمهمة المراقبة في المنطقة.

المصدر: الأناضول + وكالات