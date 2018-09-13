ترحيل اللبنانية منى المذبوح المتهمة بالإساءة للشعب المصري

أكد دفاع اللبنانية منى المذبوح المتهمة بالإساءة للشعب المصري، الإفراج عنها، وأنها في طريقها إلى مطار القاهرة لترحيلها إلى بلادها.

وقضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، الأحد الماضي، بتخفيف سجن اللبنانية من 8 سنوات إلى عام مع إيقاف التنفيذ وتغريمها مبلغ 30 ألف جنيه لاتهامها بسب الشعب المصري، إلى أن تم صدور قرار الإفراج عنها.

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وكان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، قرر حبس المواطنة اللبنانية 4 أيام على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصرى، بنشر مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) يحتوي على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.

ونقلت السلطات المصرية الثلاثاء، المواطنة اللبنانية منى المذبوح، المدانة بتهمة الإساءة للشعب المصري، من سجن النساء في القناطر الخيرية إلى قسم الخليفة تمهيدًا لترحيلها إلى لبنان.

المصدر: اليوم السابع