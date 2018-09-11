خروج "منى المذبوح" من سجن القناطر في مصر

نقلت السلطات المصرية الثلاثاء، المواطنة اللبنانية منى المذبوح، المدانة بتهمة الإساءة للشعب المصري، من سجن النساء في القناطر الخيرية إلى قسم الخليفة تمهيدًا لترحيلها إلى لبنان.

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وقال عماد كمال محامي المذبوح إن موكلته خرجت من سجن النساء في القناطر الخيرية، وتم ترحيلها إلى قسم الخليفة، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وأضاف المحامي أنه من المفترض أن يتم ترحيل موكلته بعد ذلك إلى قسم شرطة مصر الجديدة بسبب صدور الحكم في القضية بدائرة مصر الجديدة، ثم سيتم ترحيلها إلى بلادها.

يذكر أن محكمة مستأنف مصر الجديدة، قضت بتخفيف حكم حبس منى المذبوح من 8 سنوات إلى سنة مع إيقاف التنفيذ، بتهمة نشر فيديو مسيء للشعب المصري.

واعتقلت المذبوح أواخر مايو 2018 بعد أن بثت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي في موقع "فيسبوك" استخدمت فيه ما وصفه مسؤولون مصريون بـ"الألفاظ الخادشة للحياء العام والسباب لعموم المصريين"، بسبب "تعرضها لتحرش ومضايقات من أكثر من شخص بالقاهرة".

ووجهت المذبوح إلى نساء مصر عبارات تنطوي على اتهامهن بالدعارة، بالإضافة إلى قذف الرجال بألفاظ بذيئة، حيث وصفتهم بـ"القوادين والعاهرين والحرامية والنصابين"، كما تطرقت أيضا، حسب القاهرة، إلى إهانة رئيس الدولة.

وأصدر القضاء المصري قرارا بسجن المواطنة اللبنانية لمدة 11 سنة لكن محكمة جنح مصر الجديدة عدلت الحكم على المذبوح إلى الحبس 8 سنوات، في إطار قضية أثارت ضجة كبيرة في كل من مصر ولبنان.

المصدر: وسائل إعلام مصرية