جريمة بشعة في مصر وإحالة الجناة للمحاكمة العاجلة

أقدم خمسة أشخاص على قتل ابنة عمهم في منطقة البدرشين جنوبي محافظة الجيزة في مصر، انتقاما منها على "سلوكها السيئ".

وتفاخر المتهمون بجريمتهم، وقالوا في اعترافاتهم، أمام محقق النيابة أثناء إعلامهم مساء أمس بقرار إحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، إن "الشرف غال".

وسجلت النيابة المصرية اعترافات تفصيلية للمتهمين حول الواقعة، وتسلمت تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية، وتحريات المباحث التي حددت دور كل متهم، إضافة إلى أقوال شقيق المجني عليها.

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وأجرت الشرطة معاينة أكدت فيها سلامة منافذ ومداخل المنزل الذي وقعت فيه الجريمة، ووجود ما يؤكد أن مشاجرة نشبت بين الضحية والجناة انتهت بقتلها شنقا.

وأعادت النيابة استجواب شقيق المجني عليها، الذي أكد أن شقيقته في العقد الثالث من عمرها، وهي مطلقة بعدما تزوجت مرتين، وأنها معتادة الخروج والغياب عن المنزل كثيرا، وسيئة السمعة وتسبب له المشاكل، مضيفا أنه "عقب عودته من الصلاة عثر عليها جثة هامدة ولم يتهم أحدا بقتلها".

وتوصل التحقيق إلى أن وراء الجريمة 5 من أبناء عمومتها، بعدما أدلى عدد من الجيران بأوصافهم عقب دخولهم مسرح الجريمة "منزل شقيق الضحية الأكبر" وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين، بعد مرور قرابة شهر على الجريمة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية