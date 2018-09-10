مذبحة جديدة في مصر.. والشرطة تحاول العثور على القاتل

شهدت مدينة الشروق المصرية، تواجدا أمنيا مكثفا لرجال البحث الجنائي لجمع معلومات عن واقعة ذبح 5 أشخاص من أسرة واحدة على يد الأب "متهم هارب".

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وكشفت التحريات، أن الجثث لـ4 أطفال ووالدتهم، مشيرة إلى أن المشتبه بتورطه في ارتكاب الجريمة هو الأب اختفى عقب الواقعة، وما زال البحث عنه جاريا.

وقال مصدر أمني، إن الأهالي أبلغوا قسم الشرطة بالعثور على جثث داخل شقة سكنية، وبالفحص تبين مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة (أم و4 أبناء) بفصل رؤوسهم عن أجسادهم.

وتابع المصدر أن قوات الأمن تكثف جهودها للقبض على والد الأطفال الأربعة، لاتهامه بقتلهم.

المصدر: مصراوي