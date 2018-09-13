"القصر الطائر" يعرّض الحكومة التركية للانتقاد

أثار وصول طائرة قطرية إلى إسطنبول الأربعاء انتقادات حادة لحكومة أنقرة، وهي من طراز "بوينغ 8-747" وتضم 7 غرف نوم وغرفتي استقبال، فيما يصفها المراقبون بـ"القصر الطائر".

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قدم هدية باهظة الثمن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تقدر قيمتها بنصف مليار دولار، وهي طائرة خاصة بسبع حجرات.

وأثار وصول الطائرة انتقادات للحكومة التركية على قبولها هذه الهدية، التي ستستنزف صيانتها وخدمتها المال العام التركي.

Ankara purchased a new VIP jet for Erdoğan, Qatar Emir’s “flying palace", says opposition MP | https://t.co/PJ1qXkfC9J

This news still news to be confirmed. If true fits well with new austerity measures taken by son in law. pic.twitter.com/YFTD0YkwUB — ilhan tanir (@WashingtonPoint) 12 сентября 2018 г.

بينما نقلت صحيفة "ahval.me" التركية عن النائب في حزب الشعب الجمهوري المعارض غامز تاشير، قوله إن أردوغان اشترى ما وصفه بـ"القصر الطائر" من قطر التي عرضته للبيع مؤخرا.

وأضاف تاشير، في شكوى مكتوبة إلى نائب الرئيس فؤاد أقطاي: "يدعو القصر الرئاسي الشعب التركي إلى الادخار، بشكل شبه يومي لكن الأشخاص أنفسهم الذين يدعون لإجراءات شد الأحزمة لا يمكنهم التخلي عن الترف والإسراف".

وجاء وصول الطائرة بعد فترة ليست طويلة من إعلان وزير المالية والخزانة التركي بيرات البيرق صهر أردوغان، عن إجراءات تقشف تشمل قائمة السيارات الفخمة التابعة للدولة والمستخدمة من الموظفين العموميين.

وستضاف الطائرة في حال صحة اقتنائها إلى أسطول الطائرات الحكومية البالغ عددها 11 طائرة مدنية، و3 طائرات هليكوبتر.

المصدر: "ahval.me"