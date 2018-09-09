تقرير: السعوديون ينفقون 1.5 مليار دولار لإنقاص الوزن!

قدر تقرير تسويقي صدر في العاصمة الإيرلندية دبلن أمس السبت حجم سوق منتجات تخسيس الوزن في السعودية بـ957 مليون دولار خلال عام 2017.

وتوقع التقرير الصادر عن شركة "ريسيرش آند ماركتس" أن يرتفع حجم تلك السوق ليصل إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2023.

وعزا ذلك إلى ارتفاع الوعي وسط السكان بشأن مخاطر الأكل غير الصحي، وعدم ممارسة التمارين، والأكل المتأخر، والأطعمة العالية الدهون.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة السعودية أطلقت مبادرات وحملات تثقيفية ناجحة للتوعية بمخاطر تزايد السمنة، والأمراض المرتبطة بها، كأمراض المفاصل، والقلب، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، والسرطان، ما أدى إلى تعزيز سوق منتجات إنقاص الوزن.

المصدر: عكاظ