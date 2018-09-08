حمدين صباحي: أحكام إعدام 75 إخوانيا تثقل القلب

انتقد حمدين صباحي المرشح الأسبق لانتخابات الرئاسة المصرية، إصدار محكمة جنايات القاهرة حكما بإعدام 75 من قادة جماعة "الإخوان المسلمين".

وذكر صباحي، على حسابه في "فيسبوك" اليوم، أن أحكام الإعدام الجماعي "تثقل الضمير وتوجع القلب وتهين العقل"، بحسب تعبيره.

وتابع: "يا رب مكّن مصر من أن تتطهر من الظلم والكراهية وأن تتجمل بالعدل والمحبة"، على حد قوله.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم حكما بالإعدام على 75 متهما من قيادات الإخوان أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، ومن "الجماعة الإسلامية في مصر" طارق الزمر وعاصم عبد الماجد.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق مرشد "الإخوان" محمد بديع ووزير التموين أثناء عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وباسم عودة و45 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة، علاوة على الحكم بالسجن المشدد 15 عاما لـ374 متهما بمن فيهم أمريكي الجنسية مصطفى قاسم عبدالله.

المصدر: RT