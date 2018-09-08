الإمارات.. اكتشاف مسجد قديم عمره 1000 عام

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن اكتشاف أقدم مسجد في مدينة العين حيث يعمل علماء الآثار بالدائرة على دراسة الاكتشاف الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 1000 عام .

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي محمد خليفة المبارك، اليوم السبت، إن المكتشفات الجديدة في العين تؤكد مدى ثراء تاريخ المنطقة، الأمر الذي يتطلب المزيد من الدراسة والتحليل للتعمق في طبيعة الحياة في كل فترة زمنية.

وكشف خبراء الآثار أن هذه الأبنية، المشيدة من الطوب هي بقايا قلعة صغيرة وبعض الأبنية الأخرى، وكان سكانها يحصلون على احتياجاتهم من المياه العذبة من أفلاج بنوها بالقرب منها.

ونشرت صحيفة الرؤية الإماراتية فيديو توضيحي لموقع اكتشاف المسجد.

واكتشف علماء الآثار في دائرة الثقافة والسياحة الآثار الإسلامية الجديدة بالقرب من موقع بناء مسجد الشيخ خليفة في العين، وهي تتضمن عدة أفلاج وثلاثة أبنية على الأقل، والأكثر أهمية مسجد يعود إلى الفترة الذهبية المبكرة من العهد الإسلامي، في فترة الخلافة العباسية قبل نحو ألف عام.

وتتميز تقنية الفلج ( ساقية محفورة في باطن الأرض، أو على سطحها) بتاريخ عريق في العين يرجع إلى 3000 عام، وفي العصر الإسلامي الأول أدخل سكان العين العديد من التحسينات على تقنية بناء الأفلاج، باستخدام اللبن المحروق لضمان استقرار ومتانة القنوات الممتدة تحت الماء وقد عثر على هذه الأفلاج بحالة جيدة.

المصدر: وام + صحيفة الرؤية