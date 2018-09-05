جاويش أوغلو: سنعمل للوصول إلى قرار خلال قمة طهران لمنع الهجوم على إدلب

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن الوفد التركي إلى قمة طهران المرتقبة، سيعمل للوصول إلى قرار يمنع الهجوم على إدلب السورية.

وأكد جاويش أوغلو أن الحكومة التركية تبذل جهودا مكثفة لإقناع السلطات السورية بعدم شن الهجوم على إدلب، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وشدد وزير الخارجية التركي على أن حل مشكلة إدلب "ليس بقصف المنطقة بأكملها، وإنما بعمل مشترك يتيح القضاء على الجماعات المتطرفة".

وأضاف جاويش أوغلو أن أنقرة "نقلت بوضوح موقفها لموسكو بأن الهجمات الأخيرة على إدلب قبيل انطلاق قمة طهران أمر غير صحيح"، في إشارة إلى إغارة الطيران الحربي الروسي على مواقع "النصرة" ، أمس الثلاثاء.

المصدر: رويترز