مصدر في الدفاع العراقية لـRT: تابعنا تصريحات ليبرمان وسيادتنا خط أحمر

قال مصدر في وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، إن الوزارة تابعت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حول إمكانية ضرب العراق، مؤكدا أن سيادة البلاد خط أحمر.

وأوضح المصدر وهو برتبة لواء خلال حديثه لـRT "ننتظر الموقف الرسمي من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بخصوص الموقف الإسرائيلي للرد على ليبرمان بشكل علني وبموقف صريح".

وأضاف أن "العراق ليس ضيعة يريد الجميع التدخل بها، بل بلد له سيادة وجيش قوي، وأن ما تحدث به ليبرمان لن يحدث فسيادتنا هي خط أحمر".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، في وقت سابق، أن إسرائيل مستعدة للتعامل مع أي تهديد إيراني في أي مكان، وألمح إلى مهاجمة قطع عسكرية، قد تكون إيرانية في العراق.

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المصدر: RT