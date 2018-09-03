إسرائيل: لن نتوانى عن ضرب مواقع إيرانية في العراق

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن إسرائيل مستعدة للتعامل مع أي تهديد إيراني في أي مكان، وألمح إلى مهاجمة قطع عسكرية، قد تكون إيرانية في العراق.

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وقال ليبرمان خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، في القدس: "نراقب كل ما يحدث في سوريا بالتأكيد، وبالنسبة للتهديدات الإيرانية فإننا لا نقتصر على مواجهتها في الأراضي السورية فحسب".

وردا على سؤال عما إذا كان هذا ينسحب على العراق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أن بلاده ستتعامل مع أي تهديد إيراني مهما كان مصدره، مشيرا إلى أن يدي إسرائيل مطلقتان وتحتفظ لنفسها بحرية التصرف.

المصدر: "رويترز"