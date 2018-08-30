خبير أمني يتحدث لـRT عن "مخطط 31 أغسطس" في مصر

كشف الصحفي المصري والخبير في الشؤون الأمنية محمود عبد الراضي، حقيقة مخطط ودعوة الإخوان المسلمين لمظاهرات وقلب نظام الحكم، غدا الجمعة 31 أغسطس في مصر.

وأوضح الخبير المصري لـRT، أن يوم 31 أغسطس سيكون يوما عاديا مثل بقية الأيام ولن تكون هناك أية مظاهرات، موضحا أن جماعة الإخوان المسلمين تدعو دائما لمظاهرات ومؤتمرات وفاعليات، ولكنه يرى " في الحقيقة أن الجماعة قد انتهت إلى الأبد".

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وشبه عبد الراضي جماعة الإخوان بـ"الطائر الذبيح"، الذي يرقص رقصة الموت وهذه الدعوات ليس لها أهمية وعديمة الجدوى.

ونوه بأن الأوضاع في مصر مستقرة وآمنة وتسير بطريقة طبيعية، وأن الأمن وقواته مستعدة وفي حالة استنفار على مدار العام.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على السفير معصوم مرزوق صاحب "مبادرة إسقاط الدولة"، والدعوة للتجمهر، وقلب نظام الحكم في 31 أغسطس الجاري، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من النشطاء السياسيين وتمت إحالتهم جميعا لنيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتلقي تمويلات خارجية، وهي قالت إن الاتهامات موثقة بالصوت والصورة وبالمستندات الرسمية، بهدف قلب نظام الحكم، ومشاركة جماعة إرهابية محظورة في ضرب الأوضاع الداخلية للبلاد.

المصدر: RT