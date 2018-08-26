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قوات هادي تعلن مقتل قائد ميداني حوثي بارز

أخبار العالم العربي

قوات هادي تعلن مقتل قائد ميداني حوثي بارز
Gettyimages.ru
عناصر للجيش اليمني
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أفاد موقع "سبتمبر نت" التابع الجيش اليمني (الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي) عن مقتل أحمد جبران اليتيم، القائد الأول لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على جبهة مران بمحافظة صعدة.

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ونقل الموقع اليوم عن مصدر ميداني تأكيده أن اليتيم ومعاونه جابر جبران جحيز لقيا مصرعهما جراء المواجهات المستمرة في المنطقة منذ الأمس، حيث تتقدم القوات الحكومية المعترف بها دوليا باتجاه وادي خلب شرقي مران.

وأشار المصدر إلى أن اليتيم الذي تولى مؤخرا قيادة الجبهة من أبرز قادة قوات النخبة الحوثيين، ووصفته تقارير إعلامية بأنه مسؤول "لواء المظلات" في المنطقة.

وكانت "أنصار الله" قد نعت مؤخرا أحد أبرز قادتها الميدانيين العقيد علي حسين علي بلّذي.

المصدر: سبتمبر نت

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