اليمن.. الحوثيون يعلنون عن مقتل قيادي بارز

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية يوم الجمعة مقتل العقيد علي حسين علي بلذي.

ونعت الجماعة بحسب ما نقلته وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين العقيد علي حسين علي بلّذي والذي يعتبر بحسب ما نشرته أحد أبرز قادتها الميدانية.

إقرأ المزيد

ولم تشر وكالة سبأ إلى مكان أو زمان مقتله.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 3 سنوات نزاعا مسلحا بين أنصار الرئيس عبد ربه منصور هادي والحوثيين، وسط غارات يشنها طيران التحالف العربي منذ مارس 2015 لدعم قوات هادي، فضلا عن نشاط بعض الجماعات الإرهابية كتنظيمي "القاعدة" و"داعش" هناك.

وتخوض السعودية حملة عسكرية كبيرة في اليمن، الذي يمر منذ سبتمبر 2014، بنزاع مسلح مستمر بين قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعوم منذ شهر مارس عام 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة، وبين قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

وينفذ طيران التحالف العربي ضربات جوية متواصلة على مواقع في كافة أنحاء اليمن، يقول إنها عسكرية وتابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، بهدف "إعادة الشرعية" إلى صنعاء وباقي الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين يردون بشن هجمات على مواقع الجيش السعودي أو شركة "أرامكو" العملاقة للنفط داخل أراضي المملكة خاصة في جازان ونجران وعسير.

وتسببت الحرب في اليمن، حسب الهيئات والمنظمات الأممية، بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، كما أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة وخاصة الكوليرا، كما هبطت الاحتياطات النقدية اليمنية إلى الحضيض.

المصدر: وكالة "سبأ"